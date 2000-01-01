04.02 02:36 MIGnews.com

Ученые обнаружили в мозге источник тревоги и страха

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Ученые из Колумбийского и Калифорнийского университетов нашли клетки мозга, отвечающие за тревогу и страх.Об этом в субботу, 3 февраля сообщает International Business Times.Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron, отмечает издание.По мнению специалистов, эти эмоции позволяют избежать опасности, но в некоторых ситуациях человеку не под силу с ними совладать.Исследователи полагают, что их открытие может привести к разработке новых методов лечения тревожных расстройств.Ученые изучали специфические нейроны в мозге мышей, чтобы получить представление о том, как тревога возникает и подавляется. В результате они обнаружили особые клетки, которые контролируют уровни беспокойства.Специалисты применили метод оптогенетики. Они воздействовали на нейроны лучом света. Благодаря этому испуганные подопытные животные успокаивались. О роли гиппокампа в формировании памяти давно известно, в свою очередь недавнее исследование проливает свет на значение гиппокампа в контроле тревоги и страха."Существующие виды терапии имеют большие недостатки, - говорит Мазен Хайрбек, доцент Калифорнийского университета в Сан-Франциско и автор исследования. - Это еще одна цель, с которой мы можем продвинуться вперед для поиска новых методов лечения"."Открытие тревожных клеток - это только лишь пример огромного прогресса, который ученые сделали для понимания того, как беспокойство работает в мозге", - говорит директор Национального института психического здоровья Джошуа Гордон.