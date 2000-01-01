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Найден простой способ заснуть вовремя | Фото: Thinkstock05.02 03:20   MIGnews.com

Найден простой способ заснуть вовремя

Группа американских и шведских биологов нашла действенный способ, который помогает людям с бессонницей сразу засыпать.

Специалисты рекомендуют выбираться в выходные на природу и наслаждаться свежим воздухом, тогда в будни проблем со сном не будет. Главное, делать вылазки на постоянной основе.

Исследователи пригласили добровольцев, страдающих от бессонницы, и разделили их на две группы. Одна отправилась на выходные в поход за город, вторая – осталась дома. В результате оказалось, что в будни те, кто провели уикенд на природе, смогли полностью восстановить режим сна и засыпали вовремя. А вот домоседы так и продолжали страдать от бессонницы.

Ученые уверяют, что на скорость засыпания влияет гормон мелатонин, который вырабатывается в зависимости от освещения. Чтобы он находился в организме в достаточном количестве, человеку рекомендуется как можно больше времени днем проводить на солнце или хотя бы использовать яркое освещение в помещении.
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