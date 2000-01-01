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В Китае новая вспышка загадочного заболевания | Фото:03.01 21:02   MIGnews.com

В Китае новая вспышка загадочного заболевания

Китай в пятницу, 3 января, подтвердил новые случаи загадочной вирусной пневмонии. Заболевание вызывает опасения по повод возобновления SARS, гриппоподобного вируса, который убил сотни людей более десяти лет назад.

В общей сложности подтверждено 44 случая, включая 11 "тяжелых случаев", говорится в заявлении органов здравоохранения в центральном китайском городе Ухань. Власти все еще пытаются выяснить причины инфекции.

Также сообщается, что власти наказали восемь человек за "публикацию или пересылку ложной информации в интернете без проверки". Комиссия по здравоохранению заявила, что все пациенты получили лечение в изоляции.

Новости о вспышке таинственной пневмонии в начале этой недели привели к предположениям, что это может быть связано с тяжелым острым респираторным синдромом.


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