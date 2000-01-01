03.01 21:02 MIGnews.com

В Китае новая вспышка загадочного заболевания

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Китай в пятницу, 3 января, подтвердил новые случаи загадочной вирусной пневмонии. Заболевание вызывает опасения по повод возобновления SARS, гриппоподобного вируса, который убил сотни людей более десяти лет назад.В общей сложности подтверждено 44 случая, включая 11 "тяжелых случаев", говорится в заявлении органов здравоохранения в центральном китайском городе Ухань. Власти все еще пытаются выяснить причины инфекции.Также сообщается, что власти наказали восемь человек за "публикацию или пересылку ложной информации в интернете без проверки". Комиссия по здравоохранению заявила, что все пациенты получили лечение в изоляции.Новости о вспышке таинственной пневмонии в начале этой недели привели к предположениям, что это может быть связано с тяжелым острым респираторным синдромом.