В Китае новая вспышка загадочного заболевания

Китай в пятницу, 3 января, подтвердил новые случаи загадочной вирусной пневмонии. Заболевание вызывает опасения по повод возобновления SARS, гриппоподобного вируса, который убил сотни людей более десяти лет назад.
В общей сложности подтверждено 44 случая, включая 11 "тяжелых случаев", говорится в заявлении органов здравоохранения в центральном китайском городе Ухань. Власти все еще пытаются выяснить причины инфекции.
Также сообщается, что власти наказали восемь человек за "публикацию или пересылку ложной информации в интернете без проверки". Комиссия по здравоохранению заявила, что все пациенты получили лечение в изоляции.
Новости о вспышке таинственной пневмонии в начале этой недели привели к предположениям, что это может быть связано с тяжелым острым респираторным синдромом.