04.01 02:49 MIGnews.com

Названы первые признаки деменции

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Возраст и семейный анамнез человека являются факторами, повышающими риск развития деменции.Знание ранних признаков может помочь быстрее начать контролировать неблагоприятный процесс, передает Express."Симптомы, проявляющиеся на ранних стадиях деменции, могут быть настолько несущественными, что их часто принимают за нормальное старение. Фактически неспособность распознать ранние признаки заболевания часто приводит к тому, что, развиваясь, оно не диагностируется в течение нескольких лет", – утверждают ученые из Social Security Institute of Excellence.Уточняется, что сигналом, указывающим на развитие деменции, может быть забывчивость. Настораживать должны проблемы с памятью, которые начинают оказывать влияние на работу, социальную и семейную жизнь людей.Есть еще один признак деменции заключается в том, как человек общается с окружающим миром. Если он становится более замкнутым и изолирует себя, это вполне может означать, что он находится на ранних стадиях деменции."Человек с деменцией становится незаинтересованным в общении с другими людьми, будь то разговоры об их семейной жизни или беседы на работе. Также в случае деменции человек может не обращать внимания на то, что другие говорят с ним, или не замечает того, что повторяет свои вопросы, слова и фразы, испытывает затруднения в поиске правильных слов", – добавили ученые.