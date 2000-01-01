03.01 14:48 MIGnews.com

Израиль: число погибших от гриппа возросло

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Израиле от осложнений, вызванных гриппом, погиб годовалый ребенок.В результате, общее количество умерших из-за этого заболевания за два месяца возросло до 17 человек.Согласно данным, предоставленным представителями медицинского центра "Хадасса", младенец и его семья не были привиты от гриппа.В четверг также скончался 40-летний мужчина в клинике Шиба в Тель-Авиве. Также в Минздраве сообщили, что 167 человек госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.