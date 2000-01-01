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Израиль: число погибших от гриппа возросло | Фото:03.01 14:48   MIGnews.com

Израиль: число погибших от гриппа возросло

В Израиле от осложнений, вызванных гриппом, погиб годовалый ребенок.

В результате, общее количество умерших из-за этого заболевания за два месяца возросло до 17 человек.

Согласно данным, предоставленным представителями медицинского центра "Хадасса", младенец и его семья не были привиты от гриппа.

В четверг также скончался 40-летний мужчина в клинике Шиба в Тель-Авиве. Также в Минздраве сообщили, что 167 человек госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.


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