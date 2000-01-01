03.01 14:11 MIGnews.com
Четверть израильских школьников курит
По данным исследования, проведенного по заказу министерства здравоохранения, 23,3% израильских школьников курит сигареты или кальян. Среди арабских учеников доля курящих несколько меньше - 19,6%.
Исследование проведено на основании данных в 1500 школах, среди представителей еврейской, арабской, друзской и бедуинской общин.
Школьники также употребляют алкоголь - 21,9% среди мальчиков и 13,45 среди девочек. В последних классах школы алкоголь употребляют 90% учащихся - 51,5% мальчиков и 39,6% девочек.
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