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От вспышки кори в Самоа умерли 53 человека 02.12 08:02   MIGnews.com

От вспышки кори в Самоа умерли 53 человека

Число смертей от вспышки кори в Самоа возросло до 53. Количество заболевших ежедневно увеличивается более чем на сотню человек.

По данным правительства страны, подавляющее большинство жертв эпидемии - дети, причем 48 из умерших - дети в возрасте до четырех лет. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Более 3700 случаев кори были зарегистрированы в этой небольшой островной стране, население которой составляет около 200 000. Сообщается, что только за последние два дня зарегистрировано 198 новых случаев.

Всемирная организация здравоохранения в октябре предупредила о катастрофической ситуации с эпидемиями кори во всем мире: в период первых трех месяцев года количество заболевших возросло на 300 процентов.


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