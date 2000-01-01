От вспышки кори в Самоа умерли 53 человека

Число смертей от вспышки кори в Самоа возросло до 53. Количество заболевших ежедневно увеличивается более чем на сотню человек.
По данным правительства страны, подавляющее большинство жертв эпидемии - дети, причем 48 из умерших - дети в возрасте до четырех лет. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Более 3700 случаев кори были зарегистрированы в этой небольшой островной стране, население которой составляет около 200 000. Сообщается, что только за последние два дня зарегистрировано 198 новых случаев.
Всемирная организация здравоохранения в октябре предупредила о катастрофической ситуации с эпидемиями кори во всем мире: в период первых трех месяцев года количество заболевших возросло на 300 процентов.