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Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца | Фото:03.12 07:10   MIGnews.com

Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца

Гигиена полости рта напрямую связана с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

К такому выводу пришли ученые из Южной Кореи, передает Медикфорум.

В частности, в эксперименте участвовали 161 286 добровольцев в возрасте 40-79 лет, у которых ранее проблем с сердцем. Исследователи в течение 10,5 лет наблюдали за этими испытуемыми, отмечая изменения веса, роста, анализов, заболеваний и гигиены полости рта.

Как выяснили исследователи, у 5% развилась сердечная недостаточность и у 3% — мерцательная аритмия. При этом у добровольцев, которые чистили зубы 3 и более раз в день, риск развития сердечной недостаточности был ниже на 12%, а мерцательной аритмии — на 10%.

Ранее было доказано, что болезнетворные бактерии скапливаются между зубами и деснами, проникают в кровь и становятся причиной воспаления, которое, в свою очередь, увеличивает риск развития аритмии и сердечной недостаточности.


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