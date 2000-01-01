Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израильтяне научились лечить рак поджелудочной за 2 недели | Фото:02.12 21:16   MIGnews.com

Израильтяне научились лечить рак поджелудочной за 2 недели

Ученые тель-авивского университета разработали новую методику лечения рака поджелудочной железы, способную уничтожить до 90% раковых клеток после 2 недель ежедневного введения небольшой молекулы PJ34.

Об этом сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.

Рак поджелудочной железы – один из самых трудных для лечения. Большинство людей, у которых диагностирована эта болезнь не проживают и пяти лет после постановки диагноза.

Небольшая молекула под названием PJ34, вводимая внутривенно, вызывает самоуничтожение раковых клеток человека во время их митозов – деления клеток.

Исследование проводилось с использованием ксенотрансплантатов, трансплантации рака поджелудочной железы человека мышам с ослабленным иммунитетом. Через две недели после начала ежедневных инъекций молекулы произошло число панкреатических клеток в опухоли снизилось на 90%, а у одной подопытной мыши опухоль и вовсе полностью исчезла.

"Эта молекула вызывает аномалию во время митоза раковых клеток человека, провоцируя быструю гибель клеток. Таким образом, само размножение клеток привело к гибели клеток в обработанных раковых клетках", - уверены ученые.

Более того PJ34, по-видимому, не оказывает влияния на здоровые клетки, поэтому никаких побочных эффектов обнаружено не было. Мыши, по ее словам, продолжали расти и набирать вес, как обычно.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:43
Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым
20:38
Юридический советник: назначение Беннета - незаконно
20:15
Стало известно, зачем нужны ночные кошмары
19:44
Толпа разгромила сцену и сожгла инструменты Evanescence
19:15
Из музея Штази в Берлине украли золото и медали
18:11
На Голанах обнаружили древнейшую мозаику
17:40
Газовики вскоре начнут добычу с месторождения Левиафан
17:08
National Interest: у РФ был супертанк для ядерной войны
16:44
Иранцы опять угрожают Штатам войной
16:18
6 стран ЕС присоединились к системе торговли Ирана 
16:00
Мандельблитт дал Нетаниягу 30 дней
15:41
Верховный суд займется правом на оружие
15:10
Япония купит остров для военной базы США
14:25
Сирия: за два дня убито 96 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus