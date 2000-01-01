02.12 21:16 MIGnews.com

Израильтяне научились лечить рак поджелудочной за 2 недели

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Ученые тель-авивского университета разработали новую методику лечения рака поджелудочной железы, способную уничтожить до 90% раковых клеток после 2 недель ежедневного введения небольшой молекулы PJ34.Об этом сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.Рак поджелудочной железы – один из самых трудных для лечения. Большинство людей, у которых диагностирована эта болезнь не проживают и пяти лет после постановки диагноза.Небольшая молекула под названием PJ34, вводимая внутривенно, вызывает самоуничтожение раковых клеток человека во время их митозов – деления клеток.Исследование проводилось с использованием ксенотрансплантатов, трансплантации рака поджелудочной железы человека мышам с ослабленным иммунитетом. Через две недели после начала ежедневных инъекций молекулы произошло число панкреатических клеток в опухоли снизилось на 90%, а у одной подопытной мыши опухоль и вовсе полностью исчезла."Эта молекула вызывает аномалию во время митоза раковых клеток человека, провоцируя быструю гибель клеток. Таким образом, само размножение клеток привело к гибели клеток в обработанных раковых клетках", - уверены ученые.Более того PJ34, по-видимому, не оказывает влияния на здоровые клетки, поэтому никаких побочных эффектов обнаружено не было. Мыши, по ее словам, продолжали расти и набирать вес, как обычно.