Стало известно, зачем нужны ночные кошмары

Организму человека необходимы ночные кошмары, чтобы лучше справляемся со стрессовыми ситуациями.
К соответствующему выводу пришла группа ученых из Университета Женевы во главе с Лампросом Перогамвросом по результатам нового исследования.
Так, кошмарные сновидения лучше подготавливают мозг к встрече со стрессовыми ситуациями. Исследователи подвергли 18 добровольцев странному эксперименту: им установили электроды для измерения активности мозга по ночам, при этом людей будили много раз для того, чтобы спрашивать о том, видят ли они сны, и насколько они страшные.
Исследование показало, что во время кошмарных сновидений часто увеличивается активность в зонах мозга, контролирующих эмоции. В ходе второго эксперимента 89 человек вели дневник сновидений в течение недели.
Затем каждый прошел через МРТ-сканирование, когда ему показывали картинки нейтрального или страшного содержания. Установлено, что если эти люди ранее видели страшные сны, то эмоционально их мозг более быстро и более эффективно реагировал на страшные картинки. А это говорило о том, что такие люди лучше подготовлены к стрессовым ситуациям. Об этом пишет Human Brain Mapping.
"Нас особенно интересовала тема страха и то, какие области мозга активируются, когда мы видим страшные сны. Анализируя активность мозга на основе реакции добровольцев, мы определили две зоны – островок и поясная кора головного мозга, которые перерабатывают чувства страха при сновидениях. Впервые мы определили нейронные корреляты страха при сновидениях и наблюдали, как похожие регионы мозга активируются при столкновении со страхом, как в состоянии сна, так и в бодрствующем состоянии", - говорит автор исследования.