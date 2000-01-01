02.11 23:21 MIGnews.com

Медики рассказали, когда обостряются болевые ощущения

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Плохая погода способна повлиять не только на настроение, но и на восприятие чувства боли у человека, которое резко обостряется в дни с повышенной влажностью воздуха и сильным ветром.К такому выводу пришли британские исследователи, чья публикация появилась в журнале NPJ Digital Medicine.Многие люди, ссылаясь на личный опыт, могут сообщить о том, что в плохую погоду, сырую, влажную и холодную, тело болит чаще и интенсивнее. Однако врачи часто высказываются о том, что влияние погоды на самочувствие нередко является просто следствием ипохондрии и мнительности.Британские исследователи из Университета Манчестера пишут в статье, что плохая погода действительно может обострять восприятие боли у людей с хроническими болевыми расстройствами, например, с артритом.В течение 15 месяцев участники их эксперимента, 2 600 человек со всей Великобритании, пользовались специальным приложением для регистрации интенсивности своей боли. Эти данные сверялись с местоположением людей и особенностями погоды.В результате ученые установили, что в дни с повышенной влажностью, пониженным давлением воздуха и сильным ветром боли воспринимаются людьми усиленными. Такая связь между погодой и болевым синдромом сохранялась и в тех случаях, когда исследователи учитывали другие факторы - настроение и физическую активность участников."Несмотря на многочисленные исследования того, существует ли и в какой степени взаимосвязь между погодой и болью, до сих пор нет единого мнения по этому вопросу. Причины - небольшие размеры выборок или небольшая продолжительность предыдущих исследований",- дополнительно сообщили эксперты.