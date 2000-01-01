Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Медики рассказали, когда обостряются болевые ощущения | Фото:02.11 23:21   MIGnews.com

Медики рассказали, когда обостряются болевые ощущения

Плохая погода способна повлиять не только на настроение, но и на восприятие чувства боли у человека, которое резко обостряется в дни с повышенной влажностью воздуха и сильным ветром.

К такому выводу пришли британские исследователи, чья публикация появилась в журнале NPJ Digital Medicine.

Многие люди, ссылаясь на личный опыт, могут сообщить о том, что в плохую погоду, сырую, влажную и холодную, тело болит чаще и интенсивнее. Однако врачи часто высказываются о том, что влияние погоды на самочувствие нередко является просто следствием ипохондрии и мнительности.

Британские исследователи из Университета Манчестера пишут в статье, что плохая погода действительно может обострять восприятие боли у людей с хроническими болевыми расстройствами, например, с артритом.

В течение 15 месяцев участники их эксперимента, 2 600 человек со всей Великобритании, пользовались специальным приложением для регистрации интенсивности своей боли. Эти данные сверялись с местоположением людей и особенностями погоды.

В результате ученые установили, что в дни с повышенной влажностью, пониженным давлением воздуха и сильным ветром боли воспринимаются людьми усиленными. Такая связь между погодой и болевым синдромом сохранялась и в тех случаях, когда исследователи учитывали другие факторы - настроение и физическую активность участников.

"Несмотря на многочисленные исследования того, существует ли и в какой степени взаимосвязь между погодой и болью, до сих пор нет единого мнения по этому вопросу. Причины - небольшие размеры выборок или небольшая продолжительность предыдущих исследований",- дополнительно сообщили эксперты.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:34
Астрономы научились искать "тайные" черные дыры
22:12
Работорговцы продавали женщин через Instagram
21:38
Робота научили в точности копировать движения человека
21:02
Медики назвали главные причины судорог ноги
20:30
Ученые: вождение "расслабляет" крыс
19:26
Медики рассказали об ужасах "тихого" инфаркта
18:52
Гастроэнтеролог объяснила целебные свойства бульона
16:43
РПЦ обиделась на главу Элладской церкви
16:10
Новые протесты в Гонконге переросли в насилие  
15:00
В Японии произошло извержение вулкана  
14:37
Либерман и Лапид нашли виновных в ракетных обстрелах
14:03
Пугачева оскандалилась новой выходкой с машиной на перроне
13:40
На Францию надвигается разрушительный шторм
13:22
Вандалы осквернили стелу свастикой в Колумбии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus