02.11 21:02 MIGnews.com

Медики назвали главные причины судорог ноги

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Участившиеся приступы судороги в ногах могут свидетельствовать как о недостатке физической активности, так и о различных болезнях.О главных причинах возникновения соответствующего симптома рассказал врач-ортопед, вице-президент Немецкого общества спортивной медицины и профилактики Аксель Кляйн.По его словам, судороги в ногах – один из самых неприятных сюрпризов нашего тела: внезапно мышцы на ноге спазмируют, затвердевают и возникают очень болезненные ощущения. Если такие эпизоды судорог учащаются, это может быть неблагоприятным знаком, предостерегает специалист.Он отмечает, что частые судороги в ногах могут быть связаны с приемом определенных лекарств. Еще одна возможная причина – отсутствие необходимого объема физических нагрузок. Кроме того, судороги в ногах могут быть сигналом заболеваний."Судороги также могут быть признаком заболевания щитовидной железы. Также они могут возникать как сопутствующие нарушения, например, при диабете. Другая причина - нарушение кровообращения", - считает Кляйн.Он также подчеркнул, что судороги в ногах также могут быть вызваны слишком тесной или плохо подогнанной обувью. У пожилых женщин и мужчин судороги в стопе или пальцах ноги могут быть связаны с изменениями суставов.Специалист советует обращаться при участившихся судорогах за медицинской помощью к неврологу, который может проверить наличие признаков повреждения нервов или мышц. Возможно, врач пропишет какие-то препараты для снятия мышечных спазмов.Широко распространено мнение, что прием добавок с магнием помогает уменьшать мышечные спазмы. По словам немецкого эксперта, научных доказательств того, что магний в таких случаях действительно работает, - нет. Небольшая эффективность магния была доказана только при судорогах, возникающих во время беременности.