02.11 19:26 MIGnews.com

Медики рассказали об ужасах "тихого" инфаркта

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Очень многие люди, пережившие тихий инфаркт, не обращаются за медицинской помощью, так как не осознают, что их здоровье и жизнь под серьезной угрозой, в результате чего растает риск повторного приступа, который может оказаться фатальным.Такое мнение выразил профессор Гарвардского университета Джорджа Плацки."Симптомы опасного для жизни состояния бывают выражены настолько слабо и продолжаются так недолго, что их часто принимают за обычный дискомфорт. Однако в результате сердце начинает хуже работать, на нем появляются рубцы", - сообщил ученый.Среди симптомов тихого инфаркта гарвардский специалист выделил такие явления, как дискомфорт в центре грудной клетки в виде ощущения давящей боли, не проходящего несколько минут (также возможен вариант, когда такая боль быстро пропадает, но затем ощущается вновь), неприятные ощущения в одной или обеих руках, а также в спине, животе, шее или нижней челюсти, утрудненное дыхание, внезапный холодный пот, головокружение и тошнота.