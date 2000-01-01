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Гастроэнтеролог объяснила целебные свойства бульона | Фото:02.11 18:52   MIGnews.com

Гастроэнтеролог объяснила целебные свойства бульона

Употреблении куриного бульона облегчает воспалительный процесс в организме больного человека, в результате чего ему становится легче.

Такое мнение выразила гастроэнтеролог Татьяна Майорова, сообщают российские СМИ.

По ее словам, куриный бульон специфическим образом воздействует на белые клетки крови, вызывающие воспаление.

"Ученые доказали, что бульон снижает способность белых клеток крови к направленному движению", - отметила Майорова.

Врач пояснила, что таким образом употребление куриного бульона может снижать количество белых клеток, добирающихся до верхних дыхательных путей. Как следствие, в этой области уменьшается воспалительный процесс, облегчается дыхание, притупляется боль в горле.

Полезные свойства куриного бульона, конкретизировала эксперт, связан с богатым содержанием минералов, способных укреплять иммунную защиту организма. В бульоне присутствуют важные для человеческого тела кальций, цинк, фосфор, магний и селен. Бульон к тому же восполняет жидкость, теряющуюся из-за высокой температуры.

Что касается куриного мяса, оно, по словам врача, полезно для профилактики повышенного артериального давления и инфаркта миокарда.


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