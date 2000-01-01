02.11 11:09 MIGnews.com

Найдена еще одна польза качественного сна

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Регулярный и качественный сон помогает выводить токсины из головного мозга, а соответственно, препятствует развитию нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.К такому выводу пришла группа ученых из Бостонского университета после исследования, передает Science.Ученые сосредоточилось на медленной фазе сна. Поводом для исследования стал проведенным в 2013 году был проведен эксперимент на мышах, который показал, что, пока грызуны спали, уничтожались токсины, способствующие болезни Альцгеймера, такие как бета-амилоид.Бостонская лаборатория Лоры Льюис разработала методику исследования, в ходе которого одновременно измерялись несколько переменных.Участники эксперимента засыпали в аппарате МРТ с сеткой для снятия ЭЭГ на голове, чтобы исследователи могли видеть в какой фазе сна находится человек. В процессе измеряли уровень кислорода в крови и в мозге, а также фиксировали количество спинномозговой жидкости, втекающее в мозг и вытекающее обратно.Исследователи обнаружили, что во время медленной фазы сна волны спинномозговой жидкости омывают мозг. Дело в том, что в этот момент нейроны начинают синхронизироваться, включаясь и выключаясь одновременно. Поскольку все нейроны прекращают работу, им не нужно много кислорода. Это приводило к тому, что в мозг поступало меньше крови, а спинномозговая жидкость заполняла освобождающееся пространство.