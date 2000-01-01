02.10 21:06 MIGnews.com

Израильские ученые: скоро появится лекарство от диабета

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По словам группы израильских ученых и исследователей, до изобретения лекарства от диабета осталось всего несколько лет.Betalin Therapeutics разработала то, что она называет "первой в мире сконструированной микропанкреацией (EMP)", используя ткани легких и секретирующих инсулин клеток. Компания стремится заменить инсулинотерапию, предоставляя организму естественный способ измерения и регулирования уровня сахара в крови.Общей проблемой при пересадке органов является отторжение организмом реципиента. Чтобы решить эту проблему, Betalin Therapeutics подписала лицензионное соглашение с Еврейским университетом на использование экстрагированных молекул конопли, чтобы гарантировать, что организм пациента не отвергает новую поджелудочную железу.Испытания на животных уже завершены. Ожидается, что испытания на людях начнутся в следующем году.Доктор из Betalin Therapeutics Николай Куничер сказал "Джерузалем пост", что "сегодня доступны только способы справиться с этой болезнью. Это же лекарство. Поджелудочная железа при диабете утрачивает функцию выделения инсулина, и мы возвращаем её. Пациенту больше не нужно будет вводить инсулин в тело."Профессор Эдуардо Митрани с научного факультета Еврейского университета, который разработал технологию, используемую Betalin Therapeutics, объяснил, чем EMP отличается от других трансплантаций органов."Поджелудочная железа уникальна тем, что она функционирует как целостный автономный орган, а не как отдельные клетки, и поэтому может располагаться где угодно в организме", - сказал он.