Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израильские ученые: скоро появится лекарство от диабета | Фото:02.10 21:06   MIGnews.com

Израильские ученые: скоро появится лекарство от диабета

По словам группы израильских ученых и исследователей, до изобретения лекарства от диабета осталось всего несколько лет.

Betalin Therapeutics разработала то, что она называет "первой в мире сконструированной микропанкреацией (EMP)", используя ткани легких и секретирующих инсулин клеток. Компания стремится заменить инсулинотерапию, предоставляя организму естественный способ измерения и регулирования уровня сахара в крови.

Общей проблемой при пересадке органов является отторжение организмом реципиента. Чтобы решить эту проблему, Betalin Therapeutics подписала лицензионное соглашение с Еврейским университетом на использование экстрагированных молекул конопли, чтобы гарантировать, что организм пациента не отвергает новую поджелудочную железу.

Испытания на животных уже завершены. Ожидается, что испытания на людях начнутся в следующем году.

Доктор из Betalin Therapeutics Николай Куничер сказал "Джерузалем пост", что "сегодня доступны только способы справиться с этой болезнью. Это же лекарство. Поджелудочная железа при диабете утрачивает функцию выделения инсулина, и мы возвращаем её. Пациенту больше не нужно будет вводить инсулин в тело."

Профессор Эдуардо Митрани с научного факультета Еврейского университета, который разработал технологию, используемую Betalin Therapeutics, объяснил, чем EMP отличается от других трансплантаций органов.

"Поджелудочная железа уникальна тем, что она функционирует как целостный автономный орган, а не как отдельные клетки, и поэтому может располагаться где угодно в организме", - сказал он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:45
МИД Сирии: военного присутствия Ирана в стране нет
21:32
ЦАХАЛ арестовал трех арабов, прорвавшихся через границу
20:44
Правые отказались поддерживать Нетаниягу еще 21 день
20:35
Новые материалы полностью опровергают обвинения против Биби
20:20
Меркель: "Пока рано говорить о снятии санкции с России"
20:20
Рухани: это Трамп во всем виноват
20:03
Ливанский художник лишился награды из-за поддержки BDS
19:43
Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг
19:26
Состояние террориста, убившего Рину Шнерб, нормализуется
19:16
Арабский Список против присяги
19:02
Что предлагал Объединенный арабский список Нетаниягу?
18:38
"Ликуд" и "Кахоль Лаван" поделили комитеты
18:30
КСИР: Израиль не в состоянии угрожать Ирану
18:11
19 лет в тюрьме за отказ в разводе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus