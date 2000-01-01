В Китае двое заразились менингитом, наевшись сороконожек
78-летняя женщина и ее 46-летний сын из Гуанчжоу, Китай, страдали от головных болей после того, как наелись сырых сороконожек. Врачи обнаружили у них новую смертельно опасную форму менингита.
Многоножки, которые часто используются сушеными или измельченными в традиционной китайской медицине, содержат паразита, называемого крысиным легочным червяком, который может проникать в мозг и вызывать воспаление.
Накануне проявления симптомов, мужчина пошел на рынок и купил 20 сырых сороконожек, в которых, как оказалось позже, были личинки паразита, повреждающего мозг.
"Обычно мы не слышим о том, что люди едят сырые сороконожки, но, по-видимому, эти два пациента считали, что сырые сороконожки будут хороши для их здоровья. Вместо этого они делали их больными", - передали слова лечащего пострадавших Ленгли Лу на Вrinkwire.
Эти личинки впервые попали в организм человека через поедание сороконожек. Их обнаружили в мозгу пристаревшей матери, а также в легком ее сына.
Помимо прочего, агентство уточняет, что данные личинки могут откладывать около 15 тысяч яиц в день. Попадание такого паразита в организм человека происходит крайне редко, однако чаще всего личинки сидят на немытых овощах, улитках. слизняках и лягушках, поэтому жертвами чаще становятся гурманы.