Ученые посоветовали не отказываться от алкоголя

Согласно исследованию международной группы ученых из Франции и Великобритании, люди, полностью отказывающиеся от алкоголя, подвергаются почти такому же риску стать слабоумными к старости, как и заядлые пьяницы.
С 1985 года ученые разделили добровольцев в общем количестве 9087 человек на две группы: одна из них должна была употреблять 14 обусловленных единиц в неделю (140 грамм чистого спирта), а другая воздерживаться от употребления алкоголя вообще.
По итогам исследования, длившегося 23 года, оказалось, что подопытные, которые употребляли 140 грамм спирта в неделю, имели на 17% больше риска обрести слабоумие к 74 годам. Однако у непьющих опрошенных риски заболеть были выше, чем у людей, употребляющих от 10 до 140 грамм спирта.
Как сообщили на Еurekalert, ученые так и не смогли объяснить этот феномен с момента окончания эксперимента.