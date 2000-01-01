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Серологические тесты в Израиле: 270 000 носителей COVID-19  02.06 08:34   MIGnews.com

Серологические тесты в Израиле: 270 000 носителей COVID-19 

В израильской прессе опубликованы результаты первой серологической проверки на коронавирус в стране.
Исследование проводилось специалистами Медицинской Школы Тель-Авивского Университета во главе с профессором Дани Коэном, при участии MADA и Национального Центра Контроля Болезней министерства здравоохранения.

Исследователи пришли к выводу о том, что результаты проверки демонстрируют низкий уровень иммунитета к вирусу среди населения. В связи с этим они рекомендуют сохранить все ограничения, введенные в период разгара эпидемии - социальная дистанция, ношение масок и недопущение возникновения толп и скученности.

В обследовании участвовали 1700 человек. Согласно его результатам, уровень заражения среди населения составляет 2-2,5%. Это соответствует результатам аналогичных исследований в других странах, где уровень заражения коронавирусом составляет 1-6%.

Профессор Коэн говорит: “Серологические тесты предоставляют кумулятивную картину риска заражения коронавирусом, а также идентифицируют тех, кто заразился несколько месяцев назад. Этот тест - наиболее точный инструмент измерения степени подверженности населения заболеванию. Полученные нами цифры демонстрируют, что мы еще очень далеки от “стадного иммунитета” и что до разработки вакцины нам следует быть очень осторожными на уровне населения в целом. При коронавирусе необходима доля иммунитета в 50-60%. Это, вместе с превентивными мерами, создаст некое подобие стадного иммунитета и предотвратит широкое  распространение вируса”.

В интервью радиостанции Галей ЦАХАЛ профессор Коэн указал на то, что в случае “второй волны” коронавируса. Израилю снова придется останавливать экономику и вводить карантин.

Профессор Коэн указал на то, что данные исследования указывают на то, что большему риску заразиться коронавирусом подвержены мужчины, нежели женщины. Также более высокий уровень заражения зарегистрирован в возрастной группе 40-60 лет (3,5%) Кроме этого установлено, что большее число людей с антителами к коронавирусу находится в Иерусалимском округе (3%) и меньшее - в Хайфском (1%).

Пользователи социальных сетей указывают на важный факт, о котором не говорят авторы исследования. В случае, если количество носителей вируса в Израиле - 2,5% - 270 тысяч человек, а количество умерших от коронавируса - 280, уровень смертности от заболевания составляет около 1%.


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