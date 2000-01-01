Наркотическая зависимость: как правильно помочь больному
Наркотическая зависимость возникает у людей по разным причинам. Нельзя считать, что такие проблемы возникают из-за лени, слабой воли или пресыщенности хорошей жизни. Наркоманы – это люди с серьезными психологическими проблемами, возникшими на фоне стрессов, личных трагедий и других подобных проблем. Современная молодежь часто страдает от зависимости, поскольку людям приходится жить в очень быстром темпе. Чтобы чего-то добиться, нужно много работать, успевать всегда быть «в струе». Из-за этого ребята мало спят, страдают от бессонницы, работают на износ. В итоге, многие начинают использовать наркотики в качестве способа увеличить работоспособность или расслабиться. К сожалению, сегодня существует широкий выбор наркотиков, поэтому можно найти для любой цели.
Из-за легкого доступа к наркотическим веществам и частого использования окружающими, многие считают, что в употреблении нет ничего страшного. И не признают свою зависимость. А когда становится ясно, что зависимость очень сильная, человек уже не может себя контролировать и это приводит к серьёзным последствиям. Вплоть до потери работы, семьи и даже жизни.
Поэтому если вы видите, что с близким происходит что-то не то, не нужно закрывать на это глаза. Также нельзя ругать, шантажировать, оскорблять. Многие совершают подобную ошибку, а потом, когда ситуация усугубляется, не знают что делать.
Чтобы такого не происходило, нужно обращаться за профессиональной помощью. Врач психолог поможет не только больному, но и его родственникам. Он подскажет, как правильно вести с наркоманом беседу, чтобы он осознал свою проблему и согласился на лечение без принуждения. От того, насколько ответственно относится человек к своему состоянию и лечению, зависит насколько хорошим будет результат.
Как проводится лечение наркомании
Лечение наркомании в Киеве должно проводиться в специальной клинике, где больным предоставляют медикаментозную и психологическую помощь. Ни в коем случае нельзя отправлять людей на трудотерапию или кодировать без предварительного лечения. Если это сделать, то результат будет минимальным или вы не получите результата.
Чтобы лечение дало результат, нужен полный осмотр, индивидуальный подбор медикаментов, которые помогут снять ломку и нормализовать работу организма. А после этого человеку назначают терапию с психологом.
Наркологическая клиника доктора Кадырова предлагаем именно такую помощь. Если у вас кто-то из близких стал зависимым – обращайтесь.