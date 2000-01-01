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Медь может замедлить распространение COVID-19 02.06 15:10   MIGnews.com

Медь может замедлить распространение COVID-19

Эксперты призвали устанавливать медные дверные ручки, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Исследование показало, что на меди коронавирус живет только четыре часа, тогда как на стали и пластике может сохраняться до 72 часов.

Дверные ручки, поручни и тележки для покупок должны быть покрыты медью, чтобы остановить распространение коронавируса. Такую рекомендацию, как передает The Times, дал Уильям Кивил, старший микробиолог из Университета Саутгемптона.

Польские автобусы были оснащены медными "поручнями", сказал он, в то время как в аэропортах Чили и Бразилии иммиграционные киоски были покрыты медью.

Он призвал, чтобы Великобритания наверстала упущенное и использовала медь для дверных ручек, лестничных перил, поручней в автобусах и поездах.

По словам ученого гибель коронавируса на медной поверхности объясняется тем, что ионами металла атакуется липидная мембрана инфекции, а затем они проникают внутрь и полностью уничтожают его ДНК.


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