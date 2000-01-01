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Выведены грибы, которые покончат с малярией 02.06 00:20   MIGnews.com

Выведены грибы, которые покончат с малярией

Исследователи из Университета Мэриленда в США и исследовательского института IRSS в Буркина-Фасо впервые выявили гриб Metarhizium pingshaense. Он естественным путем заражает комаров Anopheles — разносчиков малярии. Геном гриба модифицировали для усиления вирулентности : встроили ген насекомоспецифичного токсина.

Следующим шагом было испытание гриба в условиях, максимально приближенных к реальным. В Буркина-Фасо выбрали территорию, на которой установили аналоги хижин, а также разместили источники еды и воды для комаров. Территорию обнесли двойным слоем противомоскитной сетки.

Споры гриба смешали с кунжутным масло и нанесли на черные хлопковые простыни. Комары должны были приземлиться на простыни, чтобы подвергнуться воздействию смертельного гриба. Исследователи начали эксперименты с 1500 комарами. Через 45 дней осталось всего 13 комаров.

Исследователи говорят, что не преследуют цель уничтожить насекомых. Они хотят остановить распространение малярии. Заболевание, переносимое комарами, убивает более 400 000 человек в год. Ежегодно во всем мире происходит около 219 миллионов случаев заражения малярией.

Примечательно, что гриб токсичен для комаров. В то же время на других насекомых он не влияет.


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