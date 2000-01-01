03.06 00:33 MIGnews.com

Беременным женщинам лучше воздержаться от употребления кофе

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Ученые пришли к выводу, что беременным женщинам лучше всего не употреблять кофе, иначе это может негативным образом сказаться на здоровье ребенка. Вообще кофеин, по мнению специалистов, ведет к развитию бесплодия у женщины, так девушкам следует принять этот факт во внимание. Данное вещество снижает мышечную активность в маточных трубах, поэтому в результате процесс зачатия осложняется и девушке в течение долгого времени не удается забеременеть. С такой проблемой нужно немедленно обратиться к врачу, который подскажет нужное лечение.Специалисты уверяют, что питьевые напитки, например, кофе, содержащие в себе кофеин в довольно больших количествах, или лекарственные препараты с этим же веществом уменьшают шансы женщины забеременеть. Шон Уорд, профессор физиологии и клеточной биологии в университете штата Невада, провел исследование, которое помогло ему доказать, что кофе приводит к непроходимости маточных труб, и препятствуют процессу наступления беременности естественным путем.Ученые считают, что обнаружение связи между количеством потребляемого женщиной кофеина и риском снижения рождаемости имеет свои преимущества. Данное открытие поможет врачам в лечении бесплодия у женщин, поможет женщинам насладиться радостью материнства. Также это прекрасная возможность проводить диагностику инфекционных заболеваний, передающихся половым путем. Кроме этого, по мнению экспертов, увеличивается риск внематочной беременности, когда эмбрион начинает развиваться внутри маточной трубы, иногда это опасным для жизни женщины.