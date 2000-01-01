02.05 09:06 MIGnews.com

Задачи и препятствия в искоренении гепатита С в Израиле

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На сегодняшний день в мире проживает около 80 миллионов активных носителей ВГС. Около 70 000 носителей умирают каждый год от осложнений заболеваний печени, вызванных вирусом, таких как цирроз печени и первичный рак печени (гепатоцеллюлярная карцинома). Число носителей в Израиле составляет около 2% от населения, и, по оценкам, около 80 000 человек имеют «активную» инфекцию вируса, после того как примерно 15 000 человек уже получили лечение от этого заболевания. Распространенность заболевания высока в основном среди выходцев из бывшего СССР, а у уроженцев некоторых стран частота хронической вирусной инфекции достигает 5-6%, что считается очень высоким показателем.В Израиле были определены 3 основные группы риска относительно ВГС.1 Уроженцы бывшего Советского Союза..2 Лица, употребляющие наркотики через шприц в настоящем или употреблявшие прошлом (даже один раз)..3 Лица, получившие кровь или ее продукты до 1992 года (когда начали проверять донорскую кровь и ее продукты на ВГС). Три этих фактора «покрывают» около 85% населения больных ВГС в Израиле. Израиль был одной из многих стран, подписавших обязательство Всемирной организации здравоохранения в 2016 году, которая объявила своей целью диагностировать 90% носителей, предоставить лечение 90% из подходящих пациентов и снизить уровень смертности на 60% до 2030 года. Для того, чтобы выполнить данное обязательство и для того, чтобы искоренить инфекцию в Израиле до 2030 года, следует выполнить несколько этапов:а. Поиск людей, принадлежащих к группам риска.б. Анализы, связанные с определением типа вируса, оценка вирусной нагрузки и тяжести заболевания.в. Направление пациента в клинику заболеваний печени.г. Уничтожение вируса.К сожалению, на каждом из данных этапов имеются препятствия, предотвращающие их выполнение, и, таким образом, препятствующие возможности искоренения вирусной инфекции. Для выполнения первого этапа необходима осведомленность о факторах риска, как среди населения, так и со стороны врачей и медицинского персонала (семейных врачей). Допуская, что потенциальные носители знают о том, что они относятся к одной из групп риска, они обязаны обратиться к семейному врачу с просьбой о проведении анализа крови для обнаружения вируса. Врачи также должны быть осведомлены о факторах риска и предлагать провести данный анализ лицам, относящимся к группе риска, даже если они об этом не просят. В нынешней ситуации нет достаточной осведомленности, и число проходящих проверку среди тех, кто относится к группам риска, низко. Иногда, лица с повышенным риском не готовы пройти проверку из-за страха «запятнать» себя или из «опасения узнать». Отсутствие осведомленности о симптомах заболевания (усталость, перепады настроения, боли в суставах и прочее) не позволяет ни врачу ни пациенту провести диагностический анализ. Если среди населения, относящегося к группе риска, мы достигнем 90% диагностики - это будет очень существенным шагом по направлению к искоренению заболевания.Второй этап - это оценка заболевания, и тут мы тоже сталкиваемся с препятствиями: Многие люди уже диагностированы как носители, но не провели необходимых проверок, таких как генотипирование, оценка вирусной нагрузки или фиброза в рамках неинвазивных тестов, таких как эластография, фиброскан или фибротест. Иногда причина кроется в том, что врач недостаточно внимателен и игнорирует проверку, иногда проводится частичное обследование, и это задерживает общую оценку, иногда пациент не является на проверку по невнимательности, из-за трудности в передвижении, страха и опасения перед тестированием, или в связи с недостаточной осведомленностью о важности анализов. Преодоление препятствий на этом этапе, упорядочение оценки пациента и в то же время регулярные действия системы здравоохранения (больничных касс) для нахождения этих людей («бездействующих», которые уже находятся в системе) и обеспечения того, чтобы необходимое разъяснение было доведено до конца, приведет к улучшению способности искоренить это заболевание. Дополнительный этап, в ходе которого мы сталкиваемся с препятствиями, это этап направления пациента в клинику заболеваний печени после того, как диагноз был поставлен. Иногда это связано с невнимательностью лечащего врача, который не направил пациента, либо с пациентом, который не является в клинику заболеваний печени, несмотря на направление. Иногда очереди в клинику приходится ждать очень долго, и пациенту «надоедает» ждать, либо он забывает, иногда трудности с логистикой не позволяют пациенту явиться в клинику в связи с отдаленным местом жительства или опасением пропустить работу, иногда существует проблема с оплатой (собственного участия) у людей из низких социо-экономических слоев.Действительно, все это является препятствиями, начиная с этапа диагностики и до момента, когда пациент попадает в клинику заболеваний печени. Если мы будем осознавать наличие групп риска и сможем преодолеть препятствия на различных этапах, то путь к искоренению заболевания станет легче, и мы сможем осуществить цели, установленные нами как обществом и государством: искоренить это заболевание к 2030 году.Проф. Эли Цукерман, руководитель отделения заболеваний печени района Хайфы и Западной Галилеи и медицинского центра «Кармель», служба здравоохранения «Клалит».Председатель израильского общества исследований печениУслуга для населения.Информация предоставлена компанией Gilead совместно с Израильской ассоциацией изучения печени и Ассоциацией "Хэц" – Израильской организацией здоровья печени.