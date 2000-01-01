02.05 17:02 MIGnews.com

В "Супер-Фарм" за марихуаной

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Сеть «Супер-Фарм» объявила о начале продажи медицинской марихуаны в своих филиалах. В рамках особой реформы, медицинский каннабис, который до сих пор можно было приобрести только в психиатрической больнице Абарбанель и в специализированном магазине фирмы BOL в Тель-Авиве, теперь будет продаваться в израильских аптеках. Продажа разрешена в 80 аптеках, в которых установлены специальные сейфы, а фармацевты должны будут пройти специальную и дорогостоящую подготовку.Основным поставщиком препарата на данном этапе является фирма BOL, в сети «Супер-Фарм» продажа будет осуществляться в 25 филиалах. В дальнейшем, как сообщило руководство сети, планируется начать продажу лекарственной марихуаны в 50 филиалах. Согласно новым правилам, медицинский каннабис будет выписываться, как и прежде, исключительно пациентам, имеющим рецепт, в дозе, предписанной врачами. В отличие от ситуации до сих пор, когда препарат продавался по единой цене независимо от дозировки, теперь цена будет определяться дозировкой и концентрацией активных веществ — ТГК и CBD.Цена продукции BOL, продаваемой в сети «Супер-Фарм», будет варьироваться от 120-140 шекелей за 10 грамм - более высокая цена за грамм, чем та, к которой привыкли потребители, но, по оценкам, потребители получат более низкую дозу, более точно отвечающую их потребностям, что позволит избежать значительного изменения в стоимости.В компании BOL Pharma заявили, что «потребители медицинского каннабиса теперь получат более качественный продукт, и, несмотря на более высокие издержки производства, связанные с улучшенным качеством, цена будет более привлекательной, чем до реформы. BOL Pharma попыталась снизить цену для потребителя таким образом, чтобы 90% потребителей заплатили между 240-360 шекелей в месяц по сравнению с 370-470 шекелей до реформы. Таким образом речь идет о снижении цен примерно на 30% для 90% пациентов.