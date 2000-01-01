02.05 13:47 MIGnews.com

Профсоюз больничной кассы Клалит объявил забастовку

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В воскресенье , 6 мая, все клиники, лаборатории и больницы крупнейшей больничной кассы Израиля - Клалит будут бастовать. Такое решение принято профсоюзным комитетом больничной кассы.Все медицинские предприятия, принадлежащие больничной кассы, будут работать по “расписанию шабата” и врачи будут заниматься исключительно неотложными случаями.Причиной забастовки является неспособность и нежелание министерства финансов заключить новое коллективное трудовое соглашение.