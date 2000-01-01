Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Профсоюз больничной кассы Клалит объявил забастовку 02.05 13:47   MIGnews.com

Профсоюз больничной кассы Клалит объявил забастовку

В воскресенье , 6 мая, все клиники, лаборатории и больницы крупнейшей больничной кассы Израиля - Клалит будут бастовать. Такое решение принято профсоюзным комитетом больничной кассы.

Все медицинские предприятия, принадлежащие больничной кассы, будут работать по “расписанию шабата” и врачи будут заниматься исключительно неотложными случаями.

Причиной забастовки является неспособность и нежелание министерства финансов заключить новое коллективное трудовое соглашение.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:10
Часть Франции украсил снег
14:04
Палестинец просил ЦАХАЛ подстрелить его ради компенсации
13:31
Реакция Нетаниягу на речь Абу Мазена
13:10
К женщинам игроков сборной Англии приставят охрану на ЧМ
13:04
В израильских городах отменяют костры Лаг ба-Омер
12:58
Источник назвал место встречи Трампа и Ким Чен Ына
12:33
Премьер-министру Британии поставили ультиматум
12:28
Митингующие заблокировали автотрассы Еревана
12:26
Израильский удар по Хаме: уничтожены зенитные ракеты
11:51
Спикер Кнессета – Аббасу: опять проявился антисемит
11:22
Женщина погибла под навозом, спасаясь от змеиного укуса
11:00
Хайфа: 11 подростков насиловали 70-летнюю
10:52
Новые подробности похищения иранского ядерного архива
10:19
Посольство Гватемалы начало работу в Иерусалиме
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus