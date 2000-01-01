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Чрезмерная любовь к мясу грозит онкологией | Фото: Thinkstock03.04 04:28   MIGnews.com

Чрезмерная любовь к мясу грозит онкологией

Употребление мясной продукции, прошедшей переработку, может стать причиной развития рака желудка.

Большинство заболеваний возникает на фоне неправильного питания. Когда речь идет о болезни желудочно-кишечного тракта, рацион играет еще большую роль. В частности, это касается употребления колбас, сосисок и другой мясной продукции, прошедшей переработку.

Группа американских ученых из университета штата Северная Каролина научным путем доказали наличие связи между употреблением в пищу переработанной мясной продукции и онкологией желудка.

Сегодня лечение рака желудка возможно, но все же лучше следить за своим рационом и не доводить до греха. Оказывается, нитраты и токсичные вещества, обнаруженные в целом ряде колбас и другой мясной продукции, способны провоцировать возникновение раковых опухолей в желудке.

Риск заболевания возрастает с количеством потребляемой мясной продукции. Так, те, кто употребляет в пищу 30 г сосисок, бекона и других подобных продуктов, рискуют стать жертвой онкологии на 15-38% больше, чем вегетарианцы. И секрет здесь не только в том, что технология приготовления мяса обогащает его химией, но и корма для животных, стимулируют рост и набор веса, содержащих вредные примеси и добавки.
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