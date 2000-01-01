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Китайские врачи успешно пересадили выращенное на руке ухо 02.04 22:47   MIGnews.com

Китайские врачи успешно пересадили выращенное на руке ухо

Хирурги китайского города Сиань провели довольно необычную операцию, пересадив пострадавшему в автомобильной катастрофе мужчине ухо, которое вырастили на его руке. Об уникальном случае сообщило агентство "Синьхуа".

Отмечается, что в страшную аварию, которая лишила его одного уха, житель КНР попал год назад. Вернуть утраченный орган ему помогла процедура регенерации, которая проходила в несколько этапов: сначала из его ребра взяли хрящ, который вживили в кожу на его руке. В процессе срастания новообразованному органу придавали форму ушной раковины при помощи созданных на 3D-принтере имплантов.

Собственно операция по пересадке уха на голову пациента длилась около семи часов. Несмотря на всю сложность и инновационность процедуры, ухо прижилось и, согласно прогнозам врачей, через две недели будет полноценно функционировать.

Разработчики этого метода возлагают на него большие надежды, утверждая, что ежегодно таким образом можно вырастить до 500 ушных раковин.
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