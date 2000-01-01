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В Китае собака ходит вместо своего хозяина за покупками 03.03 06:01   MIGnews.com

В Китае собака ходит вместо своего хозяина за покупками

В Китае владелец собаки породы сеттер отправляет своего любимца за покупками вместо себя, тем самым пытаясь обезопасить себя от коронавируса.

Хозяин пса надевает на него защитную маску, на спину одевает ему рюкзак со списком продуктов и деньгами.

Четырехлапый товарищ самостоятельно отправляется в магазин, пройдя перед этим все необходимые меры безопасности, применяемые к людям, в том числе и проверку температуры.




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