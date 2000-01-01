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В Украине четыре подозрения на коронавирус 02.03 17:05   MIGnews.com

В Украине четыре подозрения на коронавирус

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в понедельник, 2 марта, заявил, что на данный момент в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV, однако медики проверяют четырех пациентов с подозрением на заражение.

По словам Ляшко, за последние несколько дней медики получили восемь негативных результатов тестов на коронавирус.

"Вчера завершилось тестирование трех образцов на коронавирусную инфекцию из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и города Киев у пассажирки, которую выявили в аэропорту. Все эти образцы показали негативные результаты", - сказал он.

В настоящее время три случая подозрения на коронавирус зафиксированы в Киеве, еще один - в Черновицкой области.

"Начато исследование еще по четырем подозрениям. Три из них - из города Киева, одно - из Черновицкой области. В городе Киеве это подозрение зафиксировано у иностранцев, которые пребывали на территории Украины. В Черновцах - это человек, вернувшийся из Италии", - добавил Ляшко.


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