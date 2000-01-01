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В Германии вступил в силу закон о вакцинации в школах 02.03 10:26   MIGnews.com

В Германии вступил в силу закон о вакцинации в школах

Принятый в прошлом году закон, требующий обязательных прививок от кори, вступил в силу в Германии. Согласно закону, что детские сады и школы могут принимать новых детей, только при наличии вакцинации. В случаях, когда иммунизация ребенка не задокументирована, школы должны будут уведомить местное управление здравоохранения.

Для детей, уже зачисленных в школы, доказательства вакцинации должны быть представлены к июлю 2021 года. Родители, отказывающиеся делать прививки своим детям, будут оштрафованы на сумму до 2500 евро. Об этом сообщает DW.

Профсоюз учителей Германии заявил, что, хотя он поддерживает обязательную вакцинацию, бремя проверки сертификатов вакцинации будет возложено на педагогов. Требование также подвергнет учителей риску возникновения конфликтных ситуаций по поводу регистрации ученика.

Также новый закон вызвал протесты некоторых родителей, по мнению которых нарушаются их конституционные права.

Они не возражают против самих прививок, но утверждают, что закон нарушает их право принимать собственные решения на основе "независимой и нейтральной информации".

Первоначально этот закон был принят в виде ряда поправок к уже существующему закону о защите от инфекций, который также используется для управления вспышкой коронавируса.


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