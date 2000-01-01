03.01 05:18 MIGnews.com

Медики связали рост человека с риском заболеть раком

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Длина некоторых частей человеческого тела позволяет предсказывать вероятность развития целого ряда различных заболеваний.Об этом свидетельствуют результаты исследования, результаты которого опубликованы в American Journal of Human Biology.Так, например, если указательный палец женщины длиннее безымянного, та вступит в менопаузу позднее, а если короче – будет подвержена депрессиям на протяжение всей жизни.Короткие по отношению к туловищу ноги свидетельствуют о повышенном риске набора лишнего веса, а как следствие – болезней сердца, диабета второго типа и проблем с печенью.А вот обладателям слишком длинных ног грозит онкология простаты и яичек у мужчин, а также рак груди и опухоли эндометрия у женщин. В добавок представителям обоих полов угрожают и злокачественные новообразования кишечника. Кроме того, у людей с длинными ногами на 20% выше риск развития деменции.Чем выше девушка, тем выше риск развития рака. Статистика показала, что высокие женщины на 64% чаще умирают от рака, по сравнению с теми, чей рост не превышает 152 см.Высокие мужчины гораздо реже сталкиваются с инфарктами, но чаще подвержены раку простаты.