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Медики связали рост человека с риском заболеть раком | Фото:03.01 05:18   MIGnews.com

Медики связали рост человека с риском заболеть раком

Длина некоторых частей человеческого тела позволяет предсказывать вероятность развития целого ряда различных заболеваний.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, результаты которого опубликованы в American Journal of Human Biology.

Так, например, если указательный палец женщины длиннее безымянного, та вступит в менопаузу позднее, а если короче – будет подвержена депрессиям на протяжение всей жизни.

Короткие по отношению к туловищу ноги свидетельствуют о повышенном риске набора лишнего веса, а как следствие – болезней сердца, диабета второго типа и проблем с печенью.

А вот обладателям слишком длинных ног грозит онкология простаты и яичек у мужчин, а также рак груди и опухоли эндометрия у женщин. В добавок представителям обоих полов угрожают и злокачественные новообразования кишечника. Кроме того, у людей с длинными ногами на 20% выше риск развития деменции.

Чем выше девушка, тем выше риск развития рака. Статистика показала, что высокие женщины на 64% чаще умирают от рака, по сравнению с теми, чей рост не превышает 152 см.

Высокие мужчины гораздо реже сталкиваются с инфарктами, но чаще подвержены раку простаты.


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