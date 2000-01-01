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Медики подсказали, как ускорить обмен веществ | Фото:02.01 21:28   MIGnews.com

Медики подсказали, как ускорить обмен веществ

Медики дали несколько простых советов, как быстро ускорить метаболизм собственного организма в домашних условиях.

Так, диетологи советуют начать употреблять больше жидкости, потребляя на одного взрослого человека минимум по 1,5 литра воды в день. Если соблюдать данную рекомендацию, то в год удастся дополнительно сжечь 17,4 тысячи килокалорий.

Также можно пить травяной чай, есть продукты с высоким содержанием жидкости: арбуз, огурцы, цукини, грейпфрут.

По словам экспертов, рекомендуется увеличить количество потребляемой клетчатки. Ее много в брокколи, грушах, яблоках, малине, репе, зеленом горошке. Кроме того, диетологи напомнили, что обмен веществ может ускориться спустя несколько часов после употребления чайной ложки горчицы.

Специалисты напомнили, что не нужно забывать о физической нагрузке, поддержания температуры воздуха в спальне на уровне 19 градусов по Цельсию.


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