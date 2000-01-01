Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Гранатовый сок защитит организм от стрессов | Фото: Thinkstock03.01 05:33   MIGnews.com

Гранатовый сок защитит организм от стрессов

Ученые провели исследование, участникам которого необходимо было ежедневно выпивать пол-литра гранатового сока в течение двух недель. В начале и в конце опыта специалисты измеряли пульс участников, а также попросили их заполнить анкету с целью выяснить эмоциональный настрой и впечатления от работы. Как показали результаты исследования, через две недели почти все респонденты испытывали энтузиазм, вдохновение по отношению к работе, сообщили об улучшении эмоционального состояния и снижении частоты пульса.

Кроме того, испытуемые, которые выпивают по бутылке гранатового сока ежедневно, оказались менее склонны к образованию жировых отложений вокруг живота. В них также были снижены кровяное давление, что значительно уменьшает риск развития сердечных приступов, инсульта и почечной недостаточности. Исследователи уверяют, что гранатовый сок может помочь в борьбе в раком и препятствовать процессу старения, так как содержит много антиоксидантов.

Известно также, что гранатовый сок полезен при анемии, а отвар из кожуры и пленочных перегородок помогает при ожогах и расстройствах желудка.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:38
Родителей Израиля "подвесили" между небом и землей
06:19
Полицию обвиняют в расизме за проверки мигрантов в Новый год
04:27
Ученые призывают запретить курение в автомобилях
03:19
В Бельгии создали "картошку фри" для собак
02:25
Чем состоятельнее мужчина, тем успешнее он в интимной жизни
01:31
Пол Маккартни спел у Абрамовича на новый год
00:29
Ученые: любовь к мороженому поможет забеременеть
23:04
McVatican: Ватикан открыл первую точку фастфуда
22:52
Виктория Бекхэм удостоена ордена Британской империи
21:56
В США впервые выдали свидетельство о рождении интерсексуала
21:11
Египтяне уничтожили 12 туннелей из Синая в сектор Газа
20:44
Полиция прибыла в дом Нетаниягу для допроса
19:51
Мятеж в бразильской тюрьме: погибли 60 человек
19:47
Основные пункты пенсионной программы НДИ
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus