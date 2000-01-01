03.01 05:33 MIGnews.com

Гранатовый сок защитит организм от стрессов

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Ученые провели исследование, участникам которого необходимо было ежедневно выпивать пол-литра гранатового сока в течение двух недель. В начале и в конце опыта специалисты измеряли пульс участников, а также попросили их заполнить анкету с целью выяснить эмоциональный настрой и впечатления от работы. Как показали результаты исследования, через две недели почти все респонденты испытывали энтузиазм, вдохновение по отношению к работе, сообщили об улучшении эмоционального состояния и снижении частоты пульса.Кроме того, испытуемые, которые выпивают по бутылке гранатового сока ежедневно, оказались менее склонны к образованию жировых отложений вокруг живота. В них также были снижены кровяное давление, что значительно уменьшает риск развития сердечных приступов, инсульта и почечной недостаточности. Исследователи уверяют, что гранатовый сок может помочь в борьбе в раком и препятствовать процессу старения, так как содержит много антиоксидантов.Известно также, что гранатовый сок полезен при анемии, а отвар из кожуры и пленочных перегородок помогает при ожогах и расстройствах желудка.