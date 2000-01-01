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Ученые призывают запретить курение в автомобилях | Фото: Thinkstock03.01 04:27   MIGnews.com

Ученые призывают запретить курение в автомобилях

Курение во время управления автомобилем должно быть запрещено, утверждают специалисты, поскольку уровень концентрации вредных частиц в машинах гораздо выше, чем в домах курильщиков, барах и ночных клубах.

По данным, полученным специалистами Британской медицинской ассоциации, курение, особенно, если делать это во время нахождения в машине, представляет собой для представительниц прекрасного пола гораздо большую угрозу, чем простое вдыхание выхлопных газов автомобиля.

Как считает один из экспертов в области общественного здравоохранения, доктор Дуглас Ноубл, меры контроля над употреблением алкоголя и курением, прежде всего, в общественных местах, должны быть более жесткими.

В частности, по его мнению, с которым согласны большинство его коллег, курение должно быть полностью запрещено во время управления автомобилем.

Доктор Ноубл приводит данные, согласно которым в машинах уровень концентрации вредных частиц в 27 раз выше, чем в домах курильщиков, и в 20 раз выше по сравнению с барами и ночными клубами, и на самом деле гораздо безопаснее дышать газами, которые выделяются из выхлопной трубы.
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