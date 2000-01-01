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Израиль: курильщиков становится больше | Фото:01.12 08:02   MIGnews.com

Израиль: курильщиков становится больше

Израильтяне пока не отказались от сигарет, несмотря на ограничения на курение в общественных местах.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное Израильским национальным институтом исследований политики здравоохранения (NIHP), передает The Jerusalem Post.

В частности, часть израильтян в возрасте от 16 до 74 лет, зарегистрированных как курильщики, увеличилась с 18,9% в 2017 году до 19,1% в 2018 году.

Мужчин-курильщиков из более низкого социально-экономического слоя (32,9%) больше, чем мужчин с высоким социально-экономическим статусом (16,3%). Аналогичная корреляция не наблюдалась среди арабских и ультраортодоксальных женщин. Исследователи также уточняют, что на смену обычным сигаретам на рынок пришли электронные.

"В настоящее время индекс относится исключительно к табачным продуктам, но, возможно, его необходимо расширить", – уточнили авторы.

Исследование также показало, что примерно 62% мужчин и 55% женщин в возрасте 20-64 лет имели избыточный вес или ожирение: 25,1% среди израильских женщин по сравнению с 23,7% в 2013 году. Среди мужчин также показатель увеличился: с 21,7% в 2013 году до 22,3% сегодня.


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