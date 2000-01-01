02.12 02:44 MIGnews.com

Как сохранить здравый ум до старости: назван способ

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Логические игры и головоломки способствуют сохранению ясного и здорового ума в пожилом возрасте.К такому выводу пришли ученые из Шотландии, передает N+1.В исследовании участвовали 1091 человек, которые родились в 1936 году. Ученые оценивали, играют ли они в настольные игры и как часто.Более того, они анализировали демографические и социоэкономические данные, общую информацию о здоровье, образовании и активности.Результаты показали, что когнитивный спад, который наблюдается в пожилом возрасте, меньше всего повлиял на любителей настольных игр, а именно на их память и скорость принятия решений.