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Найдена связь между болезнями сердца и раком | Фото:02.11 01:18   MIGnews.com

Найдена связь между болезнями сердца и раком

Ранний признак заболеваний сердца (микрососудистая эндотелиальная дисфункция) свидетельствует об увеличенном риске развития раковых опухолей.

К такому выводу пришли ученые после многолетних исследований, передает Medical Xpress.

В частности, эксперты проанализировали показатели 488 пациентов, которые проходили обследование на микрососудистую эндотелиальную дисфункцию в их клинике с 2006 по 2014 год. Процедура включала реактивную тонометрию периферической артериальной гиперемии.

Дисфункция определялась как индекс тонометрии на уровне от нуля или ниже двух, период наблюдения в среднем составил шесть лет. У 9,5% из 221 пациента с дисфункцией позже был диагностирован рак.

Связь между дисфункцией и онкологией была более выраженной у мужчин и людей, страдающих от гипертонии. Это открытие, по мнению ученых, может позволить предсказывать рак за пять лет до начала болезни.


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