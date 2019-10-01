Найдена связь между болезнями сердца и раком

Ранний признак заболеваний сердца (микрососудистая эндотелиальная дисфункция) свидетельствует об увеличенном риске развития раковых опухолей.
К такому выводу пришли ученые после многолетних исследований, передает Medical Xpress.
В частности, эксперты проанализировали показатели 488 пациентов, которые проходили обследование на микрососудистую эндотелиальную дисфункцию в их клинике с 2006 по 2014 год. Процедура включала реактивную тонометрию периферической артериальной гиперемии.
Дисфункция определялась как индекс тонометрии на уровне от нуля или ниже двух, период наблюдения в среднем составил шесть лет. У 9,5% из 221 пациента с дисфункцией позже был диагностирован рак.
Связь между дисфункцией и онкологией была более выраженной у мужчин и людей, страдающих от гипертонии. Это открытие, по мнению ученых, может позволить предсказывать рак за пять лет до начала болезни.