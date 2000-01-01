B-Cure Laser – жизнь без боли!

"Жизнь – боль", - говорим мы, вкладывая в эту фразу каждый свое. Но обычно не особо задумываемся над всеми её смыслами, пока не заболит у нас самих. Тем же, кому приходится постоянно терпеть боль, не до шуток. Хочется скорее выпить волшебную таблетку или получить чудодейственный укол, чтобы боль отпустила. Но ни для кого не секрет, что действие обезболивающего пройдет, а проблема не исчезнет. Зато с большой вероятностью прибавятся побочные эффекты от лекарств, особенно при многократном приеме.
Медики и ученые пока еще не нашли панацеи от всех недугов, но постоянный поиск новых инновационных методов, в основе которых лежат физиотерапевтические принципы современной медицины, привел к открытию уникальных лечебных свойств мягкого (холодного) лазера. На базе этого открытия в Израиле, славящемся своими медицинскими технологиями, был разработан аппарат для самостоятельного домашнего использования B-Cure Laser.
Главный принцип его действия - усиление естественных процессов исцеления в организме. Как известно, лучший способ лечения – помочь организму восстановиться самостоятельно, пробудив его скрытые резервы.
Излучение мягкого лазера работает по принципу биостимуляции. Луч проникает глубоко в ткани, высвобождая обезболивающие эндорфины и способствуя выработке ферментов, которые борются с воспалением, стимулирует приток крови к поврежденной области, расширяет лимфатические сосуды и способствует эффективному дренированию воспаления. Медицинских преимуществ три: обезболивание, лечение, отсутствие побочных эффектов и противопоказаний.
Профессор Даниэль Райс, один из ведущих специалистов-ортопедов Израиля, заведовавший ортопедическим отделением больницы РАМБАМ в Хайфе, так отозвался о приборе: «B-Cure Laser – это многоцелевой инструмент для лечения широкого спектра проблем, связанных с болевым синдромом. Его можно применять в качестве как основного, так и дополнительного метода лечения. Поскольку лечение этим аппаратом не сопряжено ни с какими осложнениями, оно предпочтительнее методов, включающих нестероидные противовоспалительные лекарства и инъекции».
По отзывам врачей, B-Cure Laser сочетает в себе мощность и эффективность дорогих стационарных приборов, которые используют в ведущих клиниках мира, с легкостью, компактностью и простотой применения.
На Израильской выставке в 2014 году B–Cure Laser был признан самым перспективным медицинским прибором и получил одобрение главы правительства, который назвал эту разработку гордостью Израиля!
В каких же конкретно случаях прибор поможет справиться с болью, а зачастую – и с самим недугом?
● боли в пояснице, шее, мышцах ● боли в суставах – коленных, плечевых, пальцев рук ● неврологические боли ● артрит и артроз ● износ хрящевой ткани суставов ● остеохондроз ● межпозвоночные грыжи ● травмы и их последствия ● воспаление ахиллова сухожилия ● туннельный синдром (CTS) ● пяточные шпоры ● пролежни, ожоги и свежие шрамы ● акне ● пародонтоз ● рожистые воспаления ● боли в челюстном суставе ● приживление зубных имплантов ● многие другие виды болезненных состояний.
● Кроме этого, B–Cure Laser незаменим при диабете, т.к. используется для профилактики и лечения таких осложнений, как невропатия, трофические язвы, отмирание тканей, нарушения кровообращения капиллярных сосудов в глазах, почках и ногах, тромбофлебиты и варикозное расширение вен.
Как видим, применение прибора показано как в случаях хронических заболеваний и осложнений, так и при острых состояниях – травмах, включая спортивные, ожогах, последствиях аварий, в реабилитационном периоде после операций и т.д.
Важно!
• Эффект доказан клиническими испытаниями, B–Cure Laser используется врачами в ведущих больницах Израиля, таких как РАМБАМ, «Адасса», в институте им. Вингейта, в реабилитационных центрах.
• Безопасен при домашнем применении. Не имеет противопоказаний и побочных эффектов.
• Разрешен для использования людьми с кардиостимуляторами, перенесшими шунтирование или операцию на открытом сердце.
• Подходит для всей семьи, включая детей с 1 года, беременных и кормящих женщин.
• Аппарат не заменяет медикаментозное лечение, если таковое было назначено врачом. Перед применением следует ознакомиться с инструкцией.
• Может быть использован для лечения не только людей, но и домашних питомцев – кошек, собак и т.д., так как принципы его воздействия на организм идентичны.
B-Cure Laser разрешен министерством здравоохранения Израиля.
Больше информации о приборе можно узнать по ссылке.
Внимание! Вы можете получить аппарат на пробный период 60 дней.
Чтобы убедиться, что прибор подходит для лечения вашего заболевания, оставьте свои данные, и специалист компании свяжется с вами.