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Медики рассказали о неожиданной угрозе из-за ожирения | Фото:02.10 06:39   MIGnews.com

Медики рассказали о неожиданной угрозе из-за ожирения

В организме людей, страдающих от ожирения, из жировой ткани выделяются молекулы, которые вызывают внутренний стресс в организме и провоцируют сужение артерий.

К такому выводу пришли китайские медики из Shanghai Jiao Tong University на основе анализа более 1 000 человек с атеросклерозом.

Согласно полученным данным, ожирение повреждает оболочку кровеносных сосудов из-за того, что жир выделяет вредный белок. Расстройство возникает в момент, когда жировые отложения закупоривают артерии.

Ученые выяснили, что у людей с ожирением наблюдается повышенный уровень белка WNT5A из жировой ткани, запускающего процессы внутреннего стресса.

Со временем эти отложения могут приклеиваться к бляшкам, из-за чего кровеносные сосуды еще сильнее сужаются, а это, в свою очередь, ограничивает приток кислорода к внутренним органам, что может спровоцировать, к примеру, инфаркты или инсульты.


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