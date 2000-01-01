01.10 22:39 MIGnews.com

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%

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Потребление алкоголя в Российской Федерации в период с 2003 по 2016 годы снизилось на 43%.Об этом сказано в последнем докладе Всемирной организации здравоохранения, сообщает BBC.На фоне этой тенденции и число смертей, связанных с алкоголем, упала более чем на 70%, число алкогольных психозов — на 80%, а количество алкогольных заболеваний печени — на 20%.Смертность от всех причин на 100 тысяч населения в России в 2003-2018 годах снизилась на 39% среди мужчин и 36% среди женщин. В то же время средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.Глава программы «Алкоголь и запрещенные наркотики» Европейского регионального бюро ВОЗ Карина Феррейра-Борхес связала снижение потребления алкоголя в РФ с государственной политикой контроля над спиртными напитками.В 2003 году, по данным ВОЗ, в России употребляли 20,4 литра алкоголя на душу населения. Это был один из самых высоких показателей в мире. В 2011 году Россия присоединилась к плану ВОЗ по сокращению вредного потребления алкоголя в Европе и выполнила часть рекомендаций из этого плана — в частности, начала повышать цены на алкоголь и ограничивать его продажу.В 2018 году Минздрав РФ заявил, что с 2011 года потребление алкоголя в России сократилось почти вдвое — с 18 до 9,3 литра на душу населения.