О чем сигнализирует нервный тик: раскрыт секрет

Такое распространенное явление, как миокимия (дергающийся глаз), сигнализирует проблемы со здоровьем.
Об этом рассказал в комментарии "Аргументы и факты" врач-невролог высшей категории Светлана Кузнецова, пояснив, что речь идет о нервном тике, который не проходит в течение месяца.
"Миокимия — это симптом, в основе которого могут лежать следующие причины: поражение ЦНС вследствие различных неврологических заболеваний (блефароспазм или болезнь Лу Герига, болезнь Паркинсона); перенесенные инфекционные заболевания; нехватка микроэлементов, особенно магния и витаминов группы В; усталость глаз вследствие длительного напряжения, например, долгой работы за компьютером; стрессовые ситуации и другие причины", — перечислила невролог.
По ее словам, чтобы установить точную причину возникновения систематического нервного тика и исключить вероятность угрозы здоровью, нужно обязательно обращаться к врачу.