01.10 19:57 MIGnews.com

О чем сигнализирует нервный тик: раскрыт секрет

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Такое распространенное явление, как миокимия (дергающийся глаз), сигнализирует проблемы со здоровьем.Об этом рассказал в комментарии "Аргументы и факты" врач-невролог высшей категории Светлана Кузнецова, пояснив, что речь идет о нервном тике, который не проходит в течение месяца."Миокимия — это симптом, в основе которого могут лежать следующие причины: поражение ЦНС вследствие различных неврологических заболеваний (блефароспазм или болезнь Лу Герига, болезнь Паркинсона); перенесенные инфекционные заболевания; нехватка микроэлементов, особенно магния и витаминов группы В; усталость глаз вследствие длительного напряжения, например, долгой работы за компьютером; стрессовые ситуации и другие причины", — перечислила невролог.По ее словам, чтобы установить точную причину возникновения систематического нервного тика и исключить вероятность угрозы здоровью, нужно обязательно обращаться к врачу.