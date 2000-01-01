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Что означает нервный тик: раскрыт секрет | Фото:01.10 19:57   MIGnews.com

О чем сигнализирует нервный тик: раскрыт секрет

Такое распространенное явление, как миокимия (дергающийся глаз), сигнализирует проблемы со здоровьем.

Об этом рассказал в комментарии "Аргументы и факты" врач-невролог высшей категории Светлана Кузнецова, пояснив, что речь идет о нервном тике, который не проходит в течение месяца.

"Миокимия — это симптом, в основе которого могут лежать следующие причины: поражение ЦНС вследствие различных неврологических заболеваний (блефароспазм или болезнь Лу Герига, болезнь Паркинсона); перенесенные инфекционные заболевания; нехватка микроэлементов, особенно магния и витаминов группы В; усталость глаз вследствие длительного напряжения, например, долгой работы за компьютером; стрессовые ситуации и другие причины", — перечислила невролог.

По ее словам, чтобы установить точную причину возникновения систематического нервного тика и исключить вероятность угрозы здоровью, нужно обязательно обращаться к врачу.


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