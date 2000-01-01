01.10 17:15 MIGnews.com

В России объяснили, почему у Заворотнюк неоперабельный рак

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Российская телеведущая Елена Малышева объяснила причину неоперабельности опухоли мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк.Об этом она рассказала в новом выпуске своей программы "Жить здорово".По словам Малышевой, хирурги не могут отличить пораженные ткани от здоровых. "Мы не знаем, где отек, а где глиома. И в этом сложность. Это действительно всепроникающий рак", — отметила телеведущая.По ее словам, при выявлении опухоли на достаточно ранней стадии пациенты продолжают жить полной жизнью, так как развитие онкологии сдерживается лучевой терапией.