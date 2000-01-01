02.06 07:11 MIGnews.com

ВОЗ: не стоит заблуждаться на счет вируса-убийцы

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На данный момент нет никаких фактов, которые бы указывали на то, что коронавирус COVID-19 стал менее патогенным.Соответствующее заявление сделал глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан."Мы должны быть исключительно внимательными и не поддаваться иллюзии, что вдруг вирус по собственному желанию решил стать менее патогенным. Этого не произошло", — отметил он.По словам Райана, коронавирус "остается вирусом-убийцей", а тысячи человек и дальше умирают от него ежедневно.