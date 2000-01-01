02.06 05:09 MIGnews.com

В Конго зафиксировали новую вспышку Эболы

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На западе Демократической Республики Конго в районе города Мбандаки была зафиксирована новая вспышка Эболы. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что на месте уже работает эксперт Всемирной организации здравоохранения."Минздрав ДРК выявил шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода", - написал гендиректор ВОЗ.Несмотря на вспышку болезни, Гебрейесус отметил, что страна уже находится на финальном этапе борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори.Глава ВОЗ подчеркнул, что новая вспышка Эболы напоминает о том, что нынешняя пандемия COVID-19 - не единственная проблема, с которой сегодня сталкиваются люди.