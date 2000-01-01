Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












В Конго зафиксировали новую вспышку Эболы 02.06 05:09   MIGnews.com

В Конго зафиксировали новую вспышку Эболы

На западе Демократической Республики Конго в районе города Мбандаки была зафиксирована новая вспышка Эболы. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что на месте уже работает эксперт Всемирной организации здравоохранения.

"Минздрав ДРК выявил шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода", - написал гендиректор ВОЗ.

Несмотря на вспышку болезни, Гебрейесус отметил, что страна уже находится на финальном этапе борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори.

Глава ВОЗ подчеркнул, что новая вспышка Эболы напоминает о том, что нынешняя пандемия COVID-19 - не единственная проблема, с которой сегодня сталкиваются люди.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:22
Сеть взорвала новая остроумная пародия на Илона Маска  
02:03
Елизавету II засняли верхом впервые с начала пандемии
01:13
Элтон Джон увольняет музыкантов и прислугу
00:33
Джеймс Кэмерон продолжит съемки сиквела "Аватара"
23:05
Премьер Румынии заплатил штраф за нарушение карантина
21:55
Теракт около Дольфи: траурная церемония к годовщине трагедии
21:47
Израиль: закрыты 18 школ и детсадов из-за COVID-19
21:09
Сауды и Израиль ведут переговоры о проблеме Храмовой Горы
21:05
Парламент Австрии: Хизбалла - террористическая организация
20:55
Сотрудник канцелярии Нетаниягу заражен COVID-19
20:40
В Израиле – 285 жертв COVID-19, 17169 зараженных
20:37
СМИ: Эдельштейн запретил чиновникам говорить с прессой
20:32
США: запрет инвестиций в фирмы, связанные с армией Китая
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  