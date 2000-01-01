01.06 17:37 MIGnews.com

Назван самый уязвимый орган для COVID-19

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Верхние дыхательные пути наиболее уязвимый перед заражением коронавирусом, заявил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. Он отметил, что заражение коронавирусом может привести к бронхиту и трахеиту.А в худшем сценарии, если инфекция опускается ниже, то возможно воспаление легких и пневмония. Это может привести к летальному исходу.Ранее Зуев рассказал, что опасность в магазине представляют отнюдь не товары, а другие посетители и кассиры. Что же касается овощей и фруктов, то их достаточно помыть – в воде свыше 40 градусов вирус не выживает.