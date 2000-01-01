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Глобальное потепление приведет к глобальному недосыпанию | Фото: Thinkstock02.06 01:08   MIGnews.com

Глобальное потепление приведет к глобальному недосыпанию

По мере повышения температуры Земли все большее количество людей будут страдать от бессонных ночей. К таким выводам пришли специалисты из Калифорнии, исследовавшие он пожилых американцев.

Результаты работы с данными о сне 765 тысяч жителей США показали, что ночная температура окружающей среды, которая превышает на один градус Цельсия среднемесячное значение, стала причиной приблизительно трех дополнительных ночей с беспокойным сном.

"Сон хорошо известен как важнейший компонент для здоровья человека. Нехватка сна может сделать человека более восприимчивым к болезням и хроническим заболеваниям. Это может нанести вред психологическому благополучию и мыслительным функциям. Наше исследование показывает не только то, что температура окружающей среды может играть определенную роль в срыве сна, но и то, что изменение климата может сделать ситуацию еще хуже", - отмечает автор исследования Ник Обрадович из Университета Калифорнии в Сан-Диего.

По данным исследований, систематическое недосыпание повышает риск обострения хронических заболеваний и снижения когнитивных функций. Кроме того, низкое качество сна связывается с уменьшением объема мозга.

Ученые отмечают, что люди с низким доходом больше страдали от проблем со сном, так как не могли оставлять кондиционеры включенными всю ночь. Наиболее выражено тенденция проявлялась в летнее время.
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