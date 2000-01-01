Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Названа главная опасность энергетиков | Фото: Thinkstock04.05 06:34   MIGnews.com

Названа главная опасность энергетиков

Исследователи из США установили, что энергетики более опаснее большинства других содержащих кофеин напитков. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association.

Ученые пришли к выводу, что энергетики повышают интервал QT (электрическая систола сердца) в среднем на десять миллисекунд в течение двух часов.

"Если этот промежуток времени, который измеряется в миллисекундах, слишком короток или долог, то сердце может начать биться ненормально. Результирующая аритмия может быть опасной для жизни", — заявляют специалисты.

Исследователи, пришедшие к таким выводам в ходе наблюдения за группой добровольцев, призвали людей с осторожностью употреблять энергетические напитки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:52
Задержаны 9 подозреваемых на Западном берегу
07:44
Махинации с квартирами программы "Цена для новоселов"
07:39
Народный автобус в шабат
07:35
В Швеции критикуют анти-израильскую политику правительства
07:05
Израиль: Дополнительная компенсация резервистам
07:05
Хотовели: я отвергаю слова Аббаса об оккупации
05:46
Израиль: 5 мая состоится самый массовый Парад Победы
04:42
Родителям детей до 5 лет повысили льготные налоговые единицы
03:38
Рамат а-Шарон:пары заселятся в квартиры со льготной арендой
02:41
Число покупателей гаджетов Apple резко снизилось
01:29
Опрос: качество жизни важнее ее продолжительности
00:27
Песня "Hotel California" оказалась в центре скандала
23:25
Ученые: оральный секс вызывает рак ротовой полости
22:30
Таксист вернул забытую пассажиром очень дорогую картину
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus