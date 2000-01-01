Названа главная опасность энергетиков

Исследователи из США установили, что энергетики более опаснее большинства других содержащих кофеин напитков. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association.
Ученые пришли к выводу, что энергетики повышают интервал QT (электрическая систола сердца) в среднем на десять миллисекунд в течение двух часов.
"Если этот промежуток времени, который измеряется в миллисекундах, слишком короток или долог, то сердце может начать биться ненормально. Результирующая аритмия может быть опасной для жизни", — заявляют специалисты.
Исследователи, пришедшие к таким выводам в ходе наблюдения за группой добровольцев, призвали людей с осторожностью употреблять энергетические напитки.