04.05 06:34 MIGnews.com

Названа главная опасность энергетиков

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Исследователи из США установили, что энергетики более опаснее большинства других содержащих кофеин напитков. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association.Ученые пришли к выводу, что энергетики повышают интервал QT (электрическая систола сердца) в среднем на десять миллисекунд в течение двух часов."Если этот промежуток времени, который измеряется в миллисекундах, слишком короток или долог, то сердце может начать биться ненормально. Результирующая аритмия может быть опасной для жизни", — заявляют специалисты.Исследователи, пришедшие к таким выводам в ходе наблюдения за группой добровольцев, призвали людей с осторожностью употреблять энергетические напитки.