02.04 05:25 MIGnews.com

Создано лекарство от устойчивого туберкулеза

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В России создан препарат против устойчивой формы туберкулеза. Лекарство под рабочим названием SQ109 уже прошло клинические испытания и в следующем году появится в продаже, пишет Известия.По информации издания, препарат разработан для больных туберкулезом, у которых наблюдается множественная лекарственная устойчивость (МЛУ), когда бактерии нельзя побороть стандартными популярными препаратами.Препарат прошел испытание на 140 больных легочным туберкулезом с МЛУ в клинических центрах России. Отмечается, что эффективность лечения составила 80% (против 61% у контрольной, которая проходила стандартный курс лечения), также лекарство продемонстрировало свою безопасность и хорошую переносимость.Разработчиком препарата является российская компания Инфектекс. Уже началась его регистрация в госреестре лекарственных средств.