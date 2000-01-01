Выяснено, почему переносить похмелье с возрастом труднее
Британские исследователи решили выяснить, почему с каждым годом похмелье после затяжного веселья переноситься сложнее.
Специалисты установили, что основной причиной более тяжелого похмелья с каждым годом заключается в "изнашивании организма". С каждым годом наше тело становится слабее и все более подвергается разрушительному влиянию спиртного. Это приводит к тяжелым последствиям после гуляний: тошнота, головные боли, головокружения, которых не наблюдалось в молодости.
Еще одна причина тяжелого похмелья в возрасте: накопление в организме вещества ацетальдегида, которое и приводит к перечисленным симптомам.